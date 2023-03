Slechte positionering nekt Alaphilippe in San Remo: “Jammer, hij had goede benen”

Julian Alaphilippe voerde in het verleden wel eens de forcing op de Poggio, de laatste klim in Milaan-San Remo, maar zaterdag kwam hij niet in het stuk voor. De Fransman van Soudal Quick-Step zat veel te ver op het moment dat er écht werd doorgetrokken in de groep der favorieten.

Alaphilippe, in 2019 nog winnaar van de Italiaanse lenteklassieker, was eerder in de koers al eens betrokken bij een valpartij. De tweevoudig wereldkampioen kwam met nog 140 kilometer te gaan ten val op de Turchino, maar kon zonder al te veel kleerscheuren zijn weg vervolgen en reed vervolgens een attente koers.

Op de beklimming van de Poggio zat hij echter niet ideaal geplaatst, met alle gevolgen van dien. “We mikten op een goed resultaat, maar het mocht niet zijn. Julian was teleurgesteld met zijn positioneren voor de Poggio”, laat ploegleider Wilfried Peeters weten op de website van Soudal Quick-Step.

Lees meer: Mathieu van der Poel soleert op magistrale wijze naar winst in Milaan-San Remo

“Voor die klim bracht Florian Sénéchal de jongens naar voren, maar toen gebeurde er iets en Julian zat er niet meer bij vooraan. Dat was jammer, want hij had goede benen en had mee kunnen doen voor een beter resultaat”, aldus Peeters. Alaphilippe kwam uiteindelijk als elfde over de streep. De 114e editie van Milaan-San Remo werd gewonnen door Mathieu van der Poel.