Slecht weer leidt tot inkorting van tweede etappe Tour of Norway

De tweede etappe van de Tour of Norway is vandaag door de organisatie ingekort. Door de slechte weersomstandigheden ziet men zich genoodzaakt om de eerste 120 kilometer van de rit te schrappen.

De renners zouden eigenlijk vertrekken vanuit Jondal voor een rit van 207 kilometer naar Hovden, maar de plannen zijn vanwege het slechte weer dus gewijzigd. De start zal nu plaatsvinden in Røldal, op de plek waar al een tussensprint was gepland.

De renners hoeven nu nog maar 85,2 kilometer af te werken richting de finish. De 18 kilometer lange klim naar Seljestadjuvet (aan een gemiddelde van 5,9%, met een piek van 24%) zit nu niet meer in het parcours. Dit betekent dat er – met de klim naar Bykleheivegen (3,5 km aan 7,4%, maximaal 21%) – nog maar één gecategoriseerde helling op het menu staat.

De renners beginnen pas om 16.00 uur aan de etappe, maar zullen eerst nog wel naar Jondal trekken. De aanvankelijke startplaats is namelijk nog altijd het decor van de ploegenpresentatie. Vervolgens trekken de coureurs naar Røldal voor de daadwerkelijke start.

De eerste etappe van de Tour of Norway werd overigens gewonnen door Ben Tulett. De jonge Brit van INEOS Grenadiers was in de 7,4 kilometer lange rit tegen de klok naar Mount Fløyen sneller dan zijn ploeggenoot Magnus Sheffield en Atilla Valter van Jumbo-Visma. Tulett is vanzelfsprekend ook de eerste klassementsleider.