Niels Bastiaens • zondag 11 februari 2024 om 15:52 zondag 11 februari 2024 om 15:52

Hevige regen zorgt voor chaos in Tour of Oman: “Zo veel neerslag valt normaal op één jaar tijd”

Special Opschudding in de tweede etappe van de Ronde van Oman, want in volle finale werd een fikse regenbui gesignaleerd. Op zich niets onoverkomelijks, zou je dan denken, maar in het Midden-Oosten is dit geen dagelijkse kost. Deputy Cycling Director Pierre-Yves Thouault en Soudal Quick-Step-renner Gil Gelders maken met ons de balans op, met enkele (minstens) even regenachtige dagen voor de boeg.

Bij de start in het zonnige Al Sifah was er nog geen vuiltje aan de lucht, en ook de rest van de etappe scheen de zon in Oman. Pas in het laatste uur trokken donkere wolken boven aankomstplaats Qurayyat, en de weg daarnaartoe werd het peloton geteisterd door zeer felle buien. Volgens lokale media ging het om zo’n 60 millimeter neerslag. Die zorgde dan weer voor diepe plassen en bovendien werden vele scherpe stenen van de rotsen op de weg gespoeld, zo merkten we toen we de slotklim met de wagen opreden, enkele minuten voor de passage van de renners.

“We hebben zestien keer de Ronde van Qatar georganiseerd en ik heb in al die tijd nog nooit zoiets gezien in deze regio. In de AlUla Tour evenmin, en in de dertien edities van de Ronde van Oman hebben we nooit een druppel regen meegemaakt. We waren er dus niet echt op voorzien”, aldus Thouault. “We hebben in het verleden alleen maar de Ronde van Oman moeten stilleggen omdat het te warm was (lacht). Anderzijds, wielrennen is een buitensport. De wegen zijn ons stadion.”

Het grote verschil met regenbuien in de lage landen en in het Midden-Oosten is dat de wegen er daar niet op voorzien zijn. “De wegen zijn heel droog en het water kan nergens echt weg”, legt Thouault uit. “Normaal valt er zo’n 50 tot 100 millimeter regen per jaar in Oman, en nu krijgen we plots een even extreme lading op enkele uren tijd. Volgens mij was de veiligheid altijd gegarandeerd. We hebben nooit aan het annuleren van de rit gedacht. De renners hebben het ook niet gevraagd en we hebben nergens gehoord dat het onveilig was. Ik ben er zeker van dat, als je nu naar de finish gaat (twee uur na de aankomst, red.), dat het weer normaal is daar.”

Al blijft men de situatie wel opvolgen, omdat er maandag opnieuw bijna 100 millimeter neerslag wordt verwacht. “Vanavond hebben we al een meeting met de jury over de volgende dagen, maar we gaan op dat moment nog geen beslissing nemen. Morgen om vijf of zes uur gaan we de situatie controleren. Niet heel de etappe, want er zijn altijd oplossingen om de modder van de weg te krijgen. Maar de finish is wel belangrijk om op voorhand goed te checken. Niet enkel met het water, maar ook met de vele stenen die op de weg worden gespoeld. Dat kan weleens het grootste probleem zijn.”

“Gevaarlijk in het peloton”

De 21-jarige renner Gil Gelders maakte de situatie mee vanuit het peloton. “Fitte (ploegleider Wilfried Peeters, red.) had ons wel gezegd dat het misschien in het laatste uur ging regenen, maar het was toch onverwacht dat het plots zo extreem hard kwam”, zegt de Soudal Quick-Step-renner. “Ik dacht eerst dat de koers geannuleerd ging worden, maar het bleef maar doorgaan en doorgaan. We hadden het geluk dat het parcours niet zo technisch was, dankzij de vele autostrades.”

“Pas op de wegen juist voor de lastige slotklim, kwam er plots veel water op de wegen. Maar dat ging op zich nog. De stenen die op de weg werden gespoeld maakten het redelijk gevaarlijk in het peloton. Al denk ik dat de gevolgen nog oké zijn gebleven. Ik heb één renner zien vallen, maar ik zat redelijk voorin in het peloton, dus misschien dat er achter mij nog meer is gebeurd.”

Al is koersen in een nerveus peloton op kletsnatte wegen nooit gemakkelijk. “Het is veel hectischer. Als het parcours door de regen een beetje technischer wordt, dan wil iedereen voorin zitten en dan is het snel één grote chaos. De wegen zijn ook extra glad, door de olie die op de weg ligt en omdat ze de regenval niet gewend zijn. Dat zorgde nog voor extra gevaar. Laten we hopen dat het de komende dagen meevalt.”