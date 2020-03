Slecht nieuws voor Michael Woods: Canadees breekt dijbeen donderdag 12 maart 2020 om 18:55

Michael Woods heeft bij een val in de vijfde etappe van Parijs-Nice zijn dijbeen gebroken, zo laat zijn werkgever EF Pro Cycling weten via een persbericht. De Canadese klimmer zal donderdag worden geopereerd in het ziekenhuis van Lyon.

De 33-jarige Woods kwam op minder dan vijftig kilometer van de finish ten val en bleef liggen in de graskant. De explosieve klimmer moest uiteindelijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Lyon, waar de artsen een gebroken dijbeen constateerden. Woods zal na een operatie worden overgebracht naar zijn woonplaats Girona.

Zijn werkgever EF Pro Cycling steekt Woods een hart onder de riem. “We zullen Michael steunen tijdens zijn revalidatie”, aldus de Amerikaanse formatie, die in de etappe van vrijdag ook niet meer kan rekenen op Lawson Craddock. De Amerikaan had tijdens de etappe last van hoofdpijn en moest met een ambulance naar de finish worden vervoerd.

De klimmer annex tijdrijder werd vervolgens onderzocht door een dokter van koersorganisator ASO, maar Craddock bleek verder geen symptomen te hebben van het coronavirus. De 28-jarige renner zal nu eveneens naar zijn thuisbasis in Girona trekken.