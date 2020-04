Slappendel pleit voor noodfonds: “Kwestie van tijd voordat ploegen salarissen niet kunnen uitbetalen” maandag 6 april 2020 om 16:00

Iris Slappendel is van mening dat de UCI te weinig aandacht schenkt aan de gevolgen die de coronacrisis heeft voor het vrouwenwielrennen. De oprichtster van de vakbond The Cycling Alliance pleit in de NRC voor een noodfonds.

Slappendel stuurde een brief naar de UCI met de vraag wat zij gaan doen om teams financieel de crisis door te helpen. “Ze stuurden terug dat ze erbovenop zitten”, aldus Slappendel. “Verder heb ik niks gehoord. Ze roepen dat ze het vrouwenwielrennen belangrijk vinden, maar nu zien we waar de prioriteiten liggen. Berichten over veiligheid en het verplaatsen van wedstrijden zijn op mannen gericht. Wij horen niets.”

De gevolgen van de coronacrisis zijn vanzelfsprekend ook in het vrouwenpeloton merkbaar. “Ploegleiders zeggen dat het een kwestie van tijd is voor ze salarissen niet kunnen uitbetalen, omdat sponsoren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Volgend jaar gaat dit grote impact hebben,” voorspelt ze.

Slappendel ziet een noodfonds om de ploegen te helpen als mogelijke oplossing. Volgens de krant beschikte de UCI in 2018 nog over een spaarpot van 43 miljoen euro.