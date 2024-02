donderdag 29 februari 2024 om 15:35

Škoda langer sponsor groene trui Tour de France

De groene trui in de Tour de France zal tot en met tenminste 2028 gesponsord worden door Škoda. Dat heeft Tourorganisator ASO laten weten middels een persbericht. Het Tsjechische autobedrijf is ook verbonden aan andere koersen van ASO.

Škoda stapte in 2004 in als sponsor van de Tour de France. Het levert sindsdien de auto’s van de organisatie. Daarnaast was de naam van het bedrijf jarenlang te zien op de witte en geldt dat sinds 2015 voor de groene trui. In 2024 zal het groen voor de tiende keer gesponsord worden door Škoda. Het afgelopen jaar werd het puntenklassement gewonnen door Jasper Philipsen, die bovendien vier ritten op zijn naam schreef.

Naast de Tour de France voor mannen sponsort Škoda nog 21 koersen van ASO. Daarbij onder meer rondes als de Tour de France Femmes avec Zwift, de Vuelta a España en La Vuelta Femenina by Carrefour.es. Maar ook verschillende eendagskoersen van de ASO, waaronder Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik voor zowel mannen als vrouwen, worden ondersteunt door het bedrijf.

De ASO wil door de samenwerking met Škoda bijdragen aan een duurzame toekomst van de wielersport. “De complete vloot van de organisaties bestaat al uit auto’s met hybridemotoren en tijdens verschillende ritten (van de Tour, red.) zullen drie volledig elektrische Škoda Enyaq iV-auto’s zich bij de vloot voegen”, klinkt het in een persbericht.