Skjelmose slaagt voor ‘eerste examen’ als klimmer: “Er waren vraagtekens”

Mattias Skjelmose liet in zijn nog jonge carrière al erg mooie dingen zien in het heuvelwerk, maar de 22-jarige Deen demonstreerde vandaag in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland ook zijn kwaliteiten als klimmer. Skjelmose rekende in de eerste klimconfrontatie naar Villars-sur-Ollon af met toppers als Remco Evenepoel, Juan Ayuso en Pello Bilbao.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Skjelmose reageerde op de slotklim naar vakantie- en wintersportoord Villars-sur-Ollon (10,7 km aan 7,8%) op een aanval van Remco Evenepoel, de grote favoriet voor de dagzege. “Remco ging heel erg snel, al was ik eerlijk gezegd eerder bezorgd om Felix Gall. Hij vertrok als een speer en ik wist niet zeker of Remco nu een spelletje speelde, of dat hij op de limiet zit.”

De wereldkampioen bleek op zijn limiet te zitten en dus moest Skjelmose zelf in de achtervolging op de ontsnapte Gall. “Ik had wel vertrouwen in mezelf, zeker ook omdat de ploeg zo goed in dienst reed. Voor de start van de ronde had ik zelf ook nog erg veel vraagtekens wat betreft mijn klimvermogen. Het was misschien niet de zwaarste bergrit, maar het was toch wel een lange slotklim. Ik heb na vandaag toch iets minder vraagtekens.”

De jonge Skjelmose won vorig jaar al de Ronde van Luxemburg en was dit seizoen succesvol in de Ster van Bessèges en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, maar de Deen heeft nu ook zijn eerste WorldTour-zege te pakken. “Ik kan deze overwinning ook met geen enkele andere zege vergelijken.”

Lees ook: Evenepoel komt zichzelf tegen in bergrit Ronde van Zwitserland, Skjelmose wint

Skjelmose gaat nu ook aan de leiding in de Ronde van Zwitserland, maar gelooft hij ook in de eindoverwinning? “Ik hoop zeker de leiderstrui te behouden. Er zijn hier veel sterke teams, maar we gaan ons uiterste best doen. Hopelijk kunnen we de trui verdedigen tot de laatste dag, en dan is het aan mij in de tijdrit.”