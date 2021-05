Sjoerd Bax en Jan Maas op eindpodium Tour de la Mirabelle

Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt) en Jan Maas (Leopard) hebben hun hoogvorm doorgetrokken in de Tour de la Mirabelle. Beide Nederlanders eindigden in de Franse rittenkoers, van UCI 2.2-niveau, op het podium van het algemeen klassement.

De eindwinst in de Tour de la Mirabelle was voor Idar Andersen van Uno-X, die na de proloogzege de leiderstrui niet meer afstond. Bax had zaterdag nog de tweede etappe gewonnen, maar hij kon in de slotrit zijn achterstand van drie seconden op Andersen niet meer goedmaken.

Jan Maas werd derde. De 25-jarige renner van Leopard eindigde zaterdag als vierde in de heuvelrit naar Saint-Amarin en nestelde zich daardoor in de top van het klassement. Hij strandde na vier dagen op zeven seconden van Andersen.

In de Challenge Mallorca reed Maas ook al goede uitslagen, waarop we hem spraken over zijn vorm. “Ik was vaak de enige continental-renner die een rol kon spelen in de finale, dat was goed voor mijn vertrouwen. Hopelijk heb ik mezelf weer in de kijker gereden”, zei hij.