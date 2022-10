Sjoerd Bax boekt tweede profzege: “Geweldig om nu al te bevestigen”

Het zijn goede dagen voor Sjoerd Bax. De 26-jarige Nederlander won onlangs de Coppa Agostoni, tekende een contract bij UAE Emirates en voegde maandag een tweede zege aan zijn palmares bij de profs toe: de zevende etappe van de Tour de Langkawi. “Ik wist dat de vorm nog steeds goed was”, zei Bax in het flashinterview na afloop.

“Voor het algemeen klassement zijn de klimmen hier net te zwaar voor me, maar het is fantastisch om een rit te winnen”, vervolgde de renner van Alpecin-Deceunink. “De Coppa Agostoni was mijn eerste overwinning en om dan nu al te kunnen bevestigen, is geweldig.”

Alpecin-Deceuninck won met Jakub Mareczko en Lionel Taminiaux al twee etappes in de Tour de Langkawi. “Het team rijdt geweldig deze week. We hadden al twee overwinningen en ik wist dat het parcours van vandaag mij zou liggen. Ik wist dat ik een kans had. In de derde etappe had ik veel last van de hitte, maar vandaag kon ik ermee omgaan. Om het dan zo af te maken, is geweldig.”

Bax sprong mee met een groep tegenaanvallers, die jacht maakte op de vroege vluchters. Op vijftien kilometer van de streep besloot hij echter alleen in de achtervolging te gaan. “We werkten niet helemaal goed samen”, legt Bax uit. “Op een gegeven moment had ik een gaatje en besloot ik te versnellen. Ik hield de voorsprong en sloot aan bij de vroege vluchters.” Daarna wist Bax zijn twee metgezellen, Willie Smit en Adrià Moreno, te verslaan in de sprint.