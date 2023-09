maandag 18 september 2023 om 09:31

Sjoerd Bax boekt eerste zege voor UAE Emirates: “Hoop deze vorm mee te nemen naar volgende koersen”

Sjoerd Bax won zondag voor het eerst in de kleuren van UAE Emirates. In Italië schreef de 27-jarige Nederlander de Trofeo Matteotti op zijn naam. “Ik ben natuurlijk superblij met deze overwinning”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

“Het was echt een teamoverwinning”, vertelt Bax. “Eerst was Formolo in het offensief, daarna Bennett en Hirschi, totdat mijn aanval de juiste bleek te zijn. Mijn eindschot bleek sterk genoeg en ik ben heel blij dat ik het af kon maken.”

‘Ik hoop dat ik deze vorm kan behouden en mee kan nemen richting de volgende wedstrijden in Italië”, aldus Bax, die deze week eerst nog in actie zal komen op de Europese kampioenschappen. Hij rijdt in Drenthe de tijdrit, de mixed-relay én de wegrit.

Derde profzege

De zege in de Trofeo Matteotti was voor Bax zijn derde profoverwinning. Vorig jaar – toen nog in de kleuren van Alpecin-Deceuninck – was hij de beste in de Coppa Agostoni en een rit van de Tour de Langkawi.