zondag 17 september 2023 om 16:06

Sjoerd Bax boekt eerste zege namens UAE Emirates in Trofeo Matteotti

Sjoerd Bax heeft verrassend de Trofeo Matteotti 2023 gewonnen. Voor de Nederlander is het zijn eerste overwinning in dienst van UAE Emirates. Bax reed in de finale van de Italiaanse heuvelklassieker weg met Lorenzo Rota, waarna hij als eerste over de finish kwam.

Het Italiaanse najaarsblok ging deze zondag verder met de Trofeo Matteotti, een loodzware eendagskoers van 195 kilometer in Pescara, op een lokaal parcours van 15 kilometer met daarin de Salita Tiberi (900 meter aan 5,1%), Colle Scorrano (600 meter aan 5,8%) en de Montesilvano Colle (700 meter aan 5,8%).

Vroege vlucht

Al vroeg in de wedstrijd kozen Pierre Latour (TotalEnergies) en Mattia Bais (EOLO-Kometa) voor de aanval. Dat betekent dat de kleinere, continentale ploegen de slag gemist hadden, maar een poging om de oversteek te maken mislukte. Latour en Bais pakten meer dan vier minuten voorsprong op het peloton, waar Jayco AlUla de koers hard maakte voor Michael Matthews en Simon Yates.

Latour bleek de beste vluchter, maar ook hij moest op 40 kilometer van de meet buigen voor het peloton, waar Giulio Ciccone de lont in het kruitvat had gestoken. In tegenstelling tot de klimmer van de Italiaanse selectie kwam Davide Formolo wel weg. Hij was de vooruitgeschoven pion van het sterke blok van UAE Emirates en kreeg in de voorlaatste ronde aansluiting van Andrii Ponomar.

Sjoerd Bax grijpt zijn kans

George Bennett maakte ook de sprong, waarna hij samen met Ponomar doortrok. Hun voorsprong op het uitgedunde peloton was echter minimaal en dus werden zij in de slotronde ingerekend. Een dertigtal renners maakte toen nog kans op de overwinning. Onder hen Sjoerd Bax en Lorenzo Rota, die het probeerden in de laatste afdaling.

Dat bleek de juiste poging. Bax en Rota reden meer dan tien seconden weg, maar door gepoker werd het toch nog spannend. In de sprint wist alleen Bax te voorkomen dat de achtervolgende groep nog kwam aansluiten. Achter Bax werd Simone Velasco namelijk nog tweede, voor nummer drie Rota.

Voor Sjoerd Bax is het een teken van zijn goede vorm aan het begin van een belangrijke week. Hij rijdt komende week namelijk het EK tijdrijden, het EK mixed relay én de EK wegwedstrijd in eigen land.