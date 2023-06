Sjoerd Bax als eenling naar het NK op de weg: “Nog niets met anderen afgesproken”

Woensdag reed Sjoerd Bax bij het NK tijdrijden enigszins onverwachts naar de derde plek en zo mocht hij het brons in ontvangst nemen. De goede prestatie is een fijne opsteker richting het NK op de weg op zondag. Waar de tijdrit een man tegen man gevecht is, kan zondag het ploegenspel gespeeld worden. Bax staat echter als enige renner van UAE Emirates aan de start.

Voor Sjoerd Bax zijn de nationale kampioenschappen van 2023 eigenlijk al geslaagd. In een sterk deelnemersveld bij het NK tijdrijden wist de man uit Gorinchem concurrenten als Thymen Arensman, Wilco Kelderman en Bauke Mollema achter zich te houden. Enkel Jos van Emden en Daan Hoole moest hij voor zich dulden. Zijn bronzen medaille hadden weinig kenners van tevoren voorspeld.

“Mijn tijdrit verliep goed en ik ben zeker tevreden met mijn medaille”, vertelt Bax over zijn tijdrit in gesprek met WielerFlits.” Van tevoren had ik er wel op gehoopt, maar dacht ik dat ik misschien zou uitkomen op een plek in de top 5. Er waren best wel wat grote namen. Ik had misschien andere namen als winnaar verwacht, maar Jos heeft het zeker verdiend”, lacht de renner van UAE Emirates.

Aanstaande zondag is Bax wederom niet de topfavoriet voor de winst. Waar sommige ploegen, zoals Jumbo-Visma, blokken van meer dan tien renners aanleveren, staat hij er namelijk alleen voor. Het wordt dus een lastig karwei. “Het NK op de weg is natuurlijk een hele andere koers, veel tactischer en langer, maar ik denk wel dat ik redelijk in vorm ben. Ik heb nog niks met met anderen gesproken, maar Jumbo zal wel weer een sterk blok hebben. De voorgaande jaren was het soms de rest tegen Jumbo-Visma. Misschien is het dit jaar ook wel weer zo.”

De eenling kijkt echter niet alleen naar Jumbo-Visma. Niet alleen het publiek verwacht veel van Mathieu van der Poel, ook in het peloton is hij the one to watch. “Als Mathieu van der Poel een Van-der-Poeldag heeft, dan kan hij misschien ook doen wat hij wil. Het wordt voor mij ook een beetje een vraagteken. Ik hoop gewoon mijn goede benen mee te nemen naar zondag.”

Na het NK staat Bax, in tegenstelling tot enkele van zijn concurrenten, hoogstwaarschijnlijk niet aan de start van de Tour de France. De renner zit in ieder geval niet bij de eerste acht. “Ik sta nu nog reserve voor de Tour. Dat was vanaf het begin al het plan. Mochten er gekke dingen gebeuren met de huidige selectie dan word ik misschien nog opgeroepen. De kans dat ik erheen ga is niet al te groot.”

Zondag strijdt Bax in Zuid-Limburg op een parcours van 220 kilometer om het felbegeerde rood-wit-blauw. De mannen koersen van Valkenburg naar het lokale circuit in Sittard-Geleen. Na 6,5 keer de lokale omloop te hebben gereden, zal de nieuwe Nederlands kampioen bekend zijn.