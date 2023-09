maandag 11 september 2023 om 09:35

Sivakov richt zich na missen Vuelta op in Montréal: “Kon mezelf snel weer opnieuw motiveren”

Pavel Sivakov eindigde zondag als tweede in de GP Montréal. Een mooie opsteker voor de Fransman na het missen van de Vuelta een aantal weken. “Het was heel moeilijk om die te moeten missen, daarom ben ik blij dat ik vandaag voor de zege kon rijden”, zegt hij in de persconferentie na afloop.

Sivakov maakte aanvankelijk deel uit van de INEOS-selectie voor de Vuelta a España, maar werd op het laatste moment toch niet geselecteerd. Terwijl hij volgens zichzelf over zijn beste conditie van het seizoen beschikte. “Soms zijn we maar nummers, pionnetjes. Het laat nog maar eens zien dat mensen binnen een ploeg ook lastige beslissingen moeten nemen”, reageerde hij toen.

Van de teleurstelling lijkt Sivakov inmiddels bekomen. “Ik heb de situatie geaccepteerd en besloten er nog vol voor te gaan de rest van het seizoen. De parcoursen in Plouay en Québec waren niet ideaal voor me, maar hier en in de Deutschland Tour ging het heel goed.”

Over de wedstrijd zegt de Fransman: “Ik wist dat Adam Yates de te kloppen man was en dat hij zou aanvallen in de finale. Hij was erg sterk en ik ging in zijn wiel zitten. Ik moest even passen, maar kon weer terugkeren. Daarna werkten we goed samen tot de meet. Ik ben blij met het resultaat. Natuurlijk hoopte ik te kunnen winnen, maar Adam was sterker. Het zou moeilijker voor me zijn als het een heel spannende sprint was geweest.”

Volgend seizoen is Sivakov ploegmaat van Yates bij UAE Emirates. Over zijn nieuwe team zegt hij: “Als je de benen hebt, dan krijg je mogelijkheden. Volgend jaar zal ik zeker mijn kansen krijgen. Het is sowieso mooi om in zo’n sterke ploeg te mogen rijden.”