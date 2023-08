donderdag 24 augustus 2023 om 12:20

Sivakov treurt over niet-selectie voor Vuelta: “Soms zijn we maar nummers, pionnetjes”

Pavel Sivakov is er niet bij in de komende Vuelta a España en dat doet pijn bij de 26-jarige klimmer. De renner van INEOS Grenadiers had gerekend op een selectie voor de laatste grote ronde van het seizoen, maar werd toch buiten de kern gelaten. “Een zware tegenvaller”, zo omschrijft Sivakov zijn gevoelens in gesprek met L’Équipe.

De Frans-Russische klimmer kende nochtans een vlekkeloze voorbereiding op de Vuelta, maar het mocht niet baten. “Toen ik het te horen kreeg, had ik het wel echt even lastig. Ik heb deze zomer anderhalve maand op hoogte gezeten en getraind, waarvan ook drie weken met de renners die wel de Vuelta zullen betwisten. Daarna reed ik de Ronde van Polen en ook dat ging heel erg goed. Vervolgens keerde ik weer terug op hoogte, met het oog op de Vuelta.”

Sivakov was naar eigen zeggen meer dan klaar voor de Ronde van Spanje. “Ik had denk ik mijn beste conditie van het seizoen te pakken. Ik voel me zelfs nog beter dan voor de Giro d’Italia. Ik werd telefonisch op de hoogte gebracht van mijn niet-selectie. Dat was wel ingewikkeld voor me. Ik koers al zes jaar voor INEOS Grenadiers en iedereen weet dat ik zal vertrekken (naar UAE Emirates, red.) na dit seizoen, maar dat hoort bij de sport.”

“Soms zijn we maar nummers, pionnetjes. Het laat nog maar eens zien dat mensen binnen een ploeg ook lastige beslissingen moeten nemen”, aldus Sivakov. De coureur wil echter niet bij de pakken neerzitten. “Ik heb zo ontzettend veel werk verzet, ik wil aan het einde van het jaar nog iets moois laten zien.”

Luke Rowe

Sivakov is niet de enige renner van INEOS Grenadiers die baalt van een niet-selectie voor de Vuelta. Luke Rowe zit in hetzelfde schuitje. “Eerlijk gezegd ben ik er fucking ziek van. Als ze je bellen, is je eerste reactie: verdomme… En een beetje woede. De laatste vier maanden heb ik alleen maar hier naartoe gewerkt. Alle signalen wezen de juiste richting op. Misschien was ik naïef, misschien dacht ik dat ik er dichterbij was dan ik in werkelijkheid was”, liet hij weten in Watts Occuring, een podcast van hemzelf en Geraint Thomas.