Situatie Hartthijs de Vries verbeterd, mag terug naar Nederland

Hartthijs de Vries zal in Nederland verder herstellen van zijn zware valpartij tijdens een training in Spanje, vorige week. De 26-jarige Fries van Tour de Tietema-Unibet was betrokken bij een ongeluk met meerdere auto’s en liep daarbij meerdere botbreuken, een klaplong en een hersenschudding op.

De Vries lag na de crash in stabiele toestand in het ziekenhuis, maar moest wel ruim een week in Spanje blijven. Hij werd daar bijgestaan door familie en vrienden. Nu is er goed nieuws te melden.

“Zijn toestand is gelukkig gestabiliseerd en verbeterd, waardoor hij genoeg is aangesterkt om de reis terug naar Nederland te maken”, schrijft Tour de Tietema-Unibet. “In een Nederlands ziekenhuis zal Hartthijs verder behandeld worden aan de verwondingen die hij opliep bij het ongeluk. Zijn focus ligt op een zo goed en spoedig mogelijk herstel.”

De Vries maakte afgelopen winter de overstap van Metec-Solarwatt naar Tour de Tietema-Unibet, het nieuwe continentale team van Bas Tietema. In het verleden reed de Fries onder andere voor Rabobank Development en SEG Racing.

Lees meer: Hartthijs de Vries loopt meerdere botbreuken op bij trainingsongeval

Fijn nieuws, @Hartthijs de Vries is onderweg terug naar Nederland 🍀 pic.twitter.com/8g83cZ19Mg — Tour de Tietema (@tourdetietema) January 22, 2023