Hartthijs de Vries loopt meerdere botbreuken op bij trainingsongeval

Hartthijs de Vries heeft bij een trainingsongeval in Spanje meerdere botbreuken, een klaplong en een hersenschudding opgelopen. Dat meldt zijn ploeg Tour de Tietema-Unibet in een statement. De toestand van de 26-jarige renner is stabiel, schrijft het team.

“Helaas is onze renner Hartthijs de Vries gisteren (vrijdag, red.) bij een trainingsrit in Spanje betrokken geraakt bij een ongeluk met meerdere auto’s, waarbij hij meerdere botbreuken, een klaplong en een hersenschudding heeft opgelopen. Hartthijs is in stabiele toestand en wordt ter plekke bijgestaan door familie en vrienden. Vanuit Nederland assisteert onze medische staf. Voor nu ligt de focus op een zo goed mogelijk herstel.”

De Vries maakte afgelopen winter de overstap van Metec-Solarwatt p/b Mantel naar Tour de Tietema-Unibet, het nieuwe Continental-team van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel. In het verleden reed de Fries onder andere voor Rabobank Development en SEG Racing.