Situatie Amy Pieters vooralsnog onveranderd: renster heeft ernstig hersenletsel

De situatie van Amy Pieters, die eind december ten val kwam tijdens een wegtraining in de buurt van het Spaanse Calpe, is nog altijd onveranderd. De renster van SD Worx ademt zelfstandig, maar is momenteel nog altijd niet bij kennis. Pieters is al enkele weken onder behandeling in een Nederlands ziekenhuis.

Professor Wilco Peul, een neurochirurg en neurotrauma specialist die haar behandelt, meldt dat Pieters een zeer ernstig hersenletsel heeft. Ze heeft de eerste levensreddende operatie en de daaropvolgende acute kritieke fase van kunstmatig coma op de Intensive Care, naar omstandigheden goed doorstaan. Qua langzaam herstel is ze nu, een maand na het ongeluk, van de Intensive Care overgeplaatst naar een klinische afdeling.

‘Dit is bij iedere patiënt met zeer ernstig hersenletsel een lange periode van onzekerheid, waarin hersteloperaties kunnen leiden tot wisselingen in bewustzijn. Momenteel is enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar Amy Pieters is niet wakker. Het vervolg is nog onvoorspelbaar. De verwachting is dat ze na haar ziekenhuisopname, als haar situatie qua lichamelijke gezondheid stabiel is, nog een langdurige revalidatieperiode tegemoet gaat’, laat SD Worx weten in een persbericht.

‘De situatie brengt voor Amy en haar familie een emotioneel zware en onzekere periode mee. De familie wil iedereen bedanken voor de steun. Binnen Team SD Worx leeft iedereen met Amy en haar familie mee.’