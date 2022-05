Siskevicius zet eindzege Ronde van Estland achter zijn naam, Vahtra de slotrit

Evaldas Siskevicius heeft de Ronde van Estland gewonnen. De Litouwer had aan een tweede plaats in de slotrit genoeg om de leiderstrui over te nemen van Kaden Groves.

Norman Vahtra won de slotrit. De Est was in en om Tartu weggereden met Siskevicius, die hij vervolgens in een sprint met twee klopte. Patryk Stosz eindigde 36 tellen later als derde.

Siskevicius, die hier namens de Litouwse nationale selectie startte, is de opvolger van Mikhel Räim, die deze wedstrijd in 2019 won.