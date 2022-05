Sinkeldam voelt zich beter dan ooit en dat valt ook anderen op

Patrick Lefevere maakte in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad vorige week zaterdag zijn interesse in Ramon Sinkeldam kenbaar. De flamboyante Belg stelde op zoek te zijn naar een sprintaantrekker en was zodoende bij de 33-jarige Nederlander uitgekomen. Tegenover WielerFlits laat Sinkeldam weten gevleid te zijn door de woorden van Lefevere.

“Ik vond het wel opmerkelijk dat het in de krant stond, als ik eerlijk ben”, lacht de Noord-Hollander. “Dat is misschien zijn manier van communiceren of manier van werken. Maar ik vind het wel mooi, natuurlijk. Ik denk dat als een ploeg als Quick-Step Alpha Vinyl interesse in je kenbaar maakt, dat het iedereen vleit. Voor mezelf is het een bevestiging dat ik goed rijd, ik haal vertrouwen uit zo’n opmerking. De sprints gaan supergoed en werden in deze Giro d’Italia ook afgemaakt. Als dat opvalt bij andere teams is dat natuurlijk heel chill. Ik ben einde contract, dus we gaan na de Ronde van Italië zien wat er allemaal voor mij speelt.”

Sinkeldam is niet aangesloten bij een groot managementkantoor. Zijn zaakwaarnemer is zijn beste vriend, die dat werk heel leuk vindt om te doen. “Zeker nu er interesse is. Ik was heel erg verrast door de opmerking van Lefevere, maar er is inderdaad wel al gesproken tussen die twee. Dat hij dat in de krant zet, betekent het voor mij wel dat die interesse oprecht is. Of het nu een spelletje is, dat maakt me niet zo veel uit. Ik vind het leuk om te lezen. Ik ben intussen 33 jaar, dat maakt me oud. Maar ik merk dat ik nu veel beter rijd, mezelf goed voel en op mijn beste niveau ooit ben. Ik ben niet met een neerwaartse spiraal bezig, dat is fijn.”