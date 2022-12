Sinkeldam blijft duimen voor B&B en Bol: “Vond het heel lastig om Cees te bellen”

Ramon Sinkeldam zou deze winter instappen bij het ambitieuze B&B Hotels-KTM, maar de toekomst van die Franse ploeg ziet er momenteel niet al te rooskleurig uit. De Nederlander koos eieren voor zijn geld en heeft inmiddels een contract getekend bij Alpecin-Deceuninck. In de Live Slow, Ride Fast-podcast van Laurens ten Dam en Stefan Bolt vertelt Sinkeldam over de deal en de voorbije maanden.

“Het is heel vet”, zegt een blije Sinkeldam over zijn verbintenis voor twee seizoenen met Alpecin-Deceuninck. De onderhandelingen kwamen vorige week pas echt goed op gang, maar vervolgens was het snel in kannen en kruiken. “Vanuit het management SEG werd al aan plan b en c gewerkt, en mijn eigen manager is ook wat rond gaan bellen. Hij kreeg toen een telefoontje van Philip Roodhooft. Eerst was dat nog niet heel serieus, wat verkennend. Maar toen de gesprekken vorige week echt begonnen, is het snel rondgekomen.”

Lead-out

Alpecin-Deceuninck heeft met Jasper Philipsen een van de snelste sprinters ter wereld, maar de Belg gaf onlangs zelf aan dat hij niet helemaal tevreden was over zijn trein in 2022. Met Sinkeldam trekt de ploeg van de Gebroeders Roodhooft een belangrijke pion aan om hier verandering in te brengen, zeker nu de loods Jonas Rickaert opnieuw geopereerd is aan een beknelde liesslagader. “Roodhooft sprakt heel veel vertrouwen in me uit. Ze hadden mij ook echt nodig en ik had ook een ploeg nodig. Het is gewoon één plus één is twee. Het is echt een topmatch.”

De periode voordat hij onderdak vond bij Alpecin-Deceuninck, heeft wel aan Sinkeldam gevreten, vertelt de Noord-Hollander. “Ik heb mijn hele loopbaan altijd voor zekerheid gekozen. Eerst jaren bij Spekenbrink, daarna bij Madiot. Nu stapte ik in een nieuw project, maar het gaf me vertrouwen dat de ploeg al even bestond. Bovendien zat ik met SEG, het management van Cees (Bol, red.), in het project. Maar er werd maar uitgesteld. Elke keer als je iets las, kreeg je weer een goed verhaal. Ik hoop dat het allemaal toch nog op z’n plek valt. Zo niet, dan heeft een groot aantal renners toch echt een groot probleem.”

Lastig belletje met Bol

Sinkeldam denkt daarbij in de eerste plaats aan zijn provinciegenoot Cees Bol. “Ik heb maanden geleden mijn akkoord al gegeven, vooral aan Cees, om samen daar sprints te gaan winnen. Maar het duurde en het duurde maar, het werd maar niet rondgemaakt. Op een gegeven moment werd het me toch te heet onder de voeten. Het was heel lastig om Cees te bellen. Hij vond het jammer, maar hij snapte het helemaal. Hij wilde graag dat ik nog even geduld had, maar hij begreep het heel goed. We hadden al zoveel geduld gehad.”

“Ik ben heel blij voor mezelf, maar ik hoop elke dag nog dat er goed nieuws uit de B&B-hoek komt. En anders dat Cees nog iets anders vindt. Hij verdient het ook.”