Sina Frei opvallende naam in selectie SD Worx voor Tour of Scandinavia

SD Worx rekent vanaf dinsdag in de Tour of Scandinavia (9-14 augustus) op een opvallende nieuwkomer. Mountainbiketopper Sina Frei maakt namelijk deel uit van de selectie van de succesvolle vrouwenploeg.

De 25-jarige Frei komt in de Tour of Scandinavia (UWWT) voor het eerst uit voor Team SD Worx. De Zwitserse zal zo haar mountainbikecarrière als lid van het Specialized Factory Team combineren met wegkoersen voor Team SD Worx. “In het verleden heeft onze ploeg al een gelijkaardige ervaring opgedaan met Annika Langvad, die diezelfde combinatie maakte. De samenwerking met Specialized is dan ook al jaren zeer goed en iedereen plukt hier de vruchten van”, zegt sportief manager Danny Stam.

“Dit is een win-win-situatie”, vervolgt Stam. “Het is aan Sina zelf hoe we dit in de toekomst gaan invullen, maar om te beginnen is dit een mooie opstap. We gaan er zeker vanuit dat dit een vervolg krijgt. Dat talenten als Sina op deze manier de combinatie kunnen maken, komt de breedte van het vrouwenwielrennen alleen maar ten goede.”

Frei maakt de laatste jaren naam in het mountainbiken. De 25-jarige Zwitserse is de regerende wereldkampioene op het onderdeel Shorttrack. Op de Olympische Spelen van Tokio won ze bovendien olympisch zilver op de crosscountry. Op de weg eindigde ze vorig jaar op een veelbelovende vijftiende plaats op het wereldkampioenschap in Leuven, Vlaanderen.