Simone Consonni langer door bij Cofidis

Ook de komende twee jaar zal Simone Consonni nog in het tenue van Cofidis blijven koersen. De ploeg maakte vandaag de contractverlenging van de Italiaan openbaar.

Hoewel Consonni nog wacht op zijn eerste profzege, was de 26-jarige er al een aantal keer dichtbij. Denk aan een derde plaats in de Touretappe naar Lyon vorig jaar, of een tweede plaats in de achttiende etappe van de afgelopen Giro d’Italia. Genoeg om langer door te mogen bij de Franse WorldTour-ploeg.

“Dit is een zeer belangrijke stap in mijn carrière”, jubelt Consonni in het persbericht. “Gedurende twee seizoenen in de kleuren van Cofidis bleef ik vooruitgang boeken en ik zal er alles aan doen op deze voet verder te gaan.

Ploegmanager Cédric Vasseur ziet de ontwikkeling die Consonni doormaakt: “Sinds hij bij ons in het team kwam is hij alleen maar gegroeid. Hij is een loyale, toegewijde en zeer getalenteerde jongen. We willen hem meer vrijheid geven in sprints en klassiekers. Zijn laatste prestaties bewijzen dat hij klaar is om op zoek te gaan naar grote overwinningen. Wij zullen er alles aan doen om hem daarin te ondersteunen.”