Simon Yates zocht duel met broer Adam op: “Tegen hem had ik misschien wél een kans”

De eerste etappe van de Tour de France leverde een bijzonder broederstrijd op tussen Adam Yates en Simon Yates. Laatstgenoemde moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in zijn tweelingbroer Adam. Na afloop deed Simon zijn verhaal voor de camera van Eurosport.

“Het was een beetje tricky in aanloop naar de klim”, vertelde Yates over aanloop naar de Côte de Pike, de scherprechter van de dag. “Harper en ik waren maar met z’n tweeën. Het was niet gemakkelijk tegen teams die met meerdere mannen in de groep zaten. Jumbo-Visma en die ploegen hadden vier, vijf renners. Het was moeilijk om ons te positioneren. We deden het goed, maar ik zat een beetje ingesloten toen UAE Emirates voor het eerst doortrok. Ik kon er niet langs, want er stond zoveel publiek”, zei Yates lachend. “Maar dat is hoe het gaat.”

“Ik wurmde me erdoor”, vervolgde de 30-jarige Brit. “Na de top dichtte ik het gat met die snelle jongens. Daarna was er een soort kat-en-muisspel. Adam kwam terug, reed naar voren en vroeg met een hoofdknik aan Pogacar of hij kon gaan. ‘Natuurlijk’, liet Pogacar weten. Adam was weg en ik maakte de sprong.”

“Toen ik voorbijkwam, bracht ik hem aanvankelijk wat in een moeilijke situatie denk ik. Hij vroeg door de radio wat hij moest doen, of hij door kon rijden. Eerst reed hij niet vol door, maar ik wist dat ik de kans moest pakken, want normaal versla ik Vingegaard of Pogacar niet in een echt snelle sprint. Ik reed weg met Adam, tegen hem had ik misschien wél een kans”, zei Yates – opnieuw – met een lach. “Het was nipt. Ik had wat kramp in de finale. Helaas versloeg hij me, maar er zijn zeker nog kansen.”

