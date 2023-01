Milan Vader blijft na valpartij met lege handen achter in Tour Down Under

Milan Vader heeft zijn sterke week in de Tour Down Under niet kunnen bekronen met een mooie klassering in het algemeen klassement. De 26-jarige Zeeuw van Jumbo-Visma was in de finale namelijk betrokken bij een val. “Heel jammer, het zag er allemaal goed uit”, vat ploegleider Addy Engels het samen.

Vader wist zich in de finale, met dank aan zijn ploeggenoten, goed voorin te handhaven. Met nog een paar kilometer te gaan ging het echter mis. De Nederlandse klimmer raakte betrokken bij een val, kon zijn weg wel weer vervolgen, maar moest aan de streep meer dan anderhalve minuut prijsgeven.

“Heel jammer. Het zag er allemaal goed uit. De jongens deden het super en ondersteunden Milan tot het allerlaatste moment. Ik had echt het idee dat hij de benen had om zich de top tien in te rijden, maar helaas hielp die ongelukkige val zijn klassement om zeep. Milan zat in het wiel van Yates. Die maakte een move om aan te gaan, maar daardoor ging Milan over zijn achterwiel. Dat is pech”, schetst Engels.

De schade bij Vader valt gelukkig mee. Engels: “Op een paar kleine wondjes na lijkt de fysieke schade mee te vallen. Na alles wat hij heeft meegemaakt mag hij heel trots zijn op wat hij hier heeft laten zien. Hij heeft de bevestiging gekregen dat hij fysiek kan wat hij kan, al uit zich dat nu niet in een uitslag.”