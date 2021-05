Simon Yates zakt weg: “Je moet ook controle hebben over je slechte dagen”

Simon Yates is in de bergetappe in de Giro d’Italia naar Cortina d’Ampezzo weggezakt in het algemeen klassement. De kopman van BikeExchange verloor ruim twee en een halve minuut en zakte van de tweede naar de vijfde plaats. “Dit ging niet zoals gepland, maar je moet ook controle hebben over je slechte dagen”, aldus Yates.

“Maar dat is net zo belangrijk als het managen van je goede dagen”, vervolgt de Britse klimmer na afloop van de zestiende etappe tegen Cyclingnews. “Maar er komen nog etappes aan en we staan heel dicht bij een podiumplaats. Eerst een welverdiende rustdag morgen. We zullen op reset moeten drukken en dan beginnen we aan het laatste blok voor Milaan.”

“Het was een lastige dag, ook al wat het wat minder moeilijk omdat we niet de volledige etappe reden. Gelukkig hebben we niet de hele rit gereden”, zegt Yates na zijn tijdverlies.

Hij is dus blij met de beslissing van de organisatie. “Het was al koud genoeg en als we de hele rit hadden gereden, over die andere twee bergtoppen met deze temperaturen, hadden we nog grotere verschillen gezien. Dit was de beste beslissing om te nemen voor de veiligheid van de renners”, aldus de BikeExchange-renner.