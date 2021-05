Simon Yates: “Wilde iets op de voorlaatste klim proberen, maar had de benen niet”

Simon Yates maakte voor aanvang van de laatste bergrit plannen om nog wat teweeg te brengen in het algemeen klassement, maar slaagde daar uiteindelijk niet. “Het plan was om iets te proberen op de voorlaatste klim, maar toen we daar aankwamen voelde ik dat ik de benen niet had.”

Voor de Brit is dat goed te verklaren: “Misschien is het de vermoeidheid van gisteren, maar misschien ook wel de vermoeidheid van drie weken koersen die nu samenkomt.”

“Ik heb echter alles gegeven en denk dat ik blij mag zijn met mijn prestaties. We blijven gefocust voor de slottijdrit en dan kunnen we een mooie podiumplaats vieren”, eindigt hij.