Simon Yates wil tijd terugpakken: “De verschillen zijn nog best klein”

Simon Yates werd vooraf bestempeld als topfavoriet voor deze Giro d’Italia, maar de Britse kopman van BikeExchange heeft zich in de eerste week nog weinig laten zien. Toch heeft Yates de schade beperkt weten te houden. “Ik sta binnen een minuut van de roze trui, en ik denk dat dat goed is na tien dagen”, stelt hij.

Na de openingsweek kan Yates leven met zijn negende plek in het klassement. “De grootste uitdaging was het weer, dat constant veranderde. In de lastige etappes hadden we soms ook zwaar weer en op de gravelklim waren er wat veranderingen in de finale. Maar de verschillen zijn nog best klein”, geeft hij aan. “Ik sta er tussen, maar had liever dichter bij de top gestaan. Ik doe mijn best en hopelijk komt er meer goeds aan.”

Daags na de rustdag wacht de Strade Bianche-etappe, met 35 kilometer aan onverharde stroken. “Ik heb niet graag zo’n etappe in een grote ronde”, is Yates duidelijk. “Er is een plek voor Strade Bianche op de kalender, maar in een rittenkoers niet. Er is te veel risico bij. Renners die goed zijn op gravel en er niet bang voor zijn, kunnen zomaar vallen of een lekke band krijgen. Dat heeft dan grote invloed op het klassement.”

Toch vertrekt de klimmer van BikeExchange niet met een bang hartje naar de elfde etappe. “We hebben de juiste uitrusting. Ik ben niet bang voor de etappe en hoop vooral dat ik hem doorkom zonder problemen”, zegt hij.

‘Buffer nodig voor de slottijdrit’

Later in de tweede week volgt de beklimming naar de Monte Zoncolan. “Ik ken deze kant van de klim niet, maar het zal zwaar worden. Als ik naar het routeboek kijk, is dat de eerste echte klim van deze Giro. De selectie wordt nu alleen maar in de finale van de beklimmingen gemaakt, terwijl het op de Zoncolan overal kan. Het is een van de zwaarste beklimmingen die ik ken”, lacht hij.

In de slotweek gaat de beslissing vallen in de Giro, weet ook Yates. “Ik denk dat er agressief gekoerst gaat worden. De verschillen zijn nog klein en de top-10 staat binnen een minuut. Dat kan snel veranderen. Ik hoop dat ik mij goed voel en hoop dat ik wat tijd kan terugpakken, want ik weet dat ik een buffer nodig heb voor de slottijdrit als ik deze Giro wil winnen. Ik kijk er in ieder geval naar uit.”