Simon Yates voert Mitchelton-Scott aan in Tirreno-Adriatico vrijdag 4 september 2020 om 13:01

Adam Yates schittert op dit moment als geletruidrager in de Tour de France, zijn broer Simon begint komende maandag voor het eerst aan Tirreno-Adriatico. “Ik koers normaal altijd in Parijs-Nice, terwijl Adam zich focust op Tirreno.”

Door de coronacrisis moest de wielerkalender volledig op de schop, waardoor Tirreno-Adriatico werd verplaatst naar het najaar. Hierdoor is het voor Simon Yates mogelijk om deel te nemen. “Ik kan niet wachten om mijn debuut te maken. Ik voel dat het beter gaat met de conditie, zo richting de Giro d’Italia. Ik hoop de eindzege te pakken.”

De 28-jarige Britse klimmer, die onlangs zijn contract verlengde met twee seizoenen, werd dit jaar zevende in de Tour Down Under, tiende in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en vooral derde in de Ronde van Polen. Yates is echter nog op zoek naar zijn eerste zege van 2020.

De winnaar van de Vuelta a España 2018 kan rekenen op de steun van klimmers Jack Haig en Lucas Hamilton en hardrijders Edoardo Affini, Brent Bookwalter, Cameron Meyer en Michael Hepburn.

Selectie Mitchelton-Scott voor Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Edoardo Affini

Brent Bookwalter

Jack Haig

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Cameron Meyer

Simon Yates