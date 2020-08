Mitchelton-Scott legt Simon Yates langer vast tot eind 2022 woensdag 19 augustus 2020 om 19:05

Simon Yates is met Mitchelton-Scott een contractverlenging overeengekomen, die hem nog zeker twee jaar aan de Australische ploeg bindt. De Vuelta-winnaar van 2018 werd de afgelopen periode in verband gebracht met Trek-Segafredo, maar blijft dus zijn huidige team trouw.

Yates is momenteel aan zijn zevende seizoen bezig bij Mitchelton-Scott, een avontuur dat met zijn nieuwe verbintenis nog even voortduurt. “Ik ben gegroeid en volwassen geworden als persoon en als renner. We hebben onderweg veel hoogte- en dieptepunten gekend, maar ik kijk ernaar uit om samen dit verhaal voort te zetten en zoals altijd op zoek te gaan naar meer succes.”

Hun successen van de vorige jaren, naast de Vuelta-zege bijvoorbeeld ook dagsuccessen in alle drie de grote ronden, wil de Britse renner graag voortzetten. “We hebben onze eerste grote ronde twee jaar geleden gewonnen en ik geloof echt dat we het nog een keer kunnen, dus we blijven hard werken zodat we dat voor elkaar kunnen krijgen.”

‘Groot potentieel’

Teammanager Gerry Ryan, die onlangs de toekomst van de ploeg met twee jaar verzekerde, is blij dat Yates aan boord blijft. “Het is een relatie die in een lange periode is opgebouwd en waarvan we denken dat deze nog steeds een groot potentieel heeft voor nog meer succes. We zijn ervan overtuigd dat we samen nog veel meer hoogtepunten te bereiken hebben.”