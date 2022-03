Simon Yates verrast met vijfde plek in Parijs-Nice: “Beste tijdrit in lange tijd”

Simon Yates heeft zichzelf verrast met een vijfde plaats in de individuele tijdrit van Parijs-Nice. De Britse kopman van BikeExchange-Jayco eindigde in Montluçon kort achter het geweld van Jumbo-Visma en Stefan Küng. “Ik ben hier heel blij mee. Dit is mijn beste tijdrit in lange tijd”, aldus Yates op de ploegsite.

“Op de eerste klim werd veel verschil gemaakt, want in de afdalingen kan je nergens echt tijd winnen. Alhoewel die grote gasten misschien iets van mij wegrijden daar, maar na die afdaling was het vol gas tot de finish”, blikt Yates terug op zijn tijdrit, die eindigde met een steile klim van 700 meter. Onderweg was hij nog goed onderweg. Sterker nog, bij het tussenpunt was niemand sneller, maar in het tweede deel verloor hij terrein.

Yates finishte uiteindelijk op elf seconden van ritwinnaar Wout van Aert. In het algemeen klassement van Parijs-Nice is hij na vier dagen de nummer vier, op 49 seconden van leider Van Aert en op 39 seconden van topfavoriet Primož Roglič. Daarmee lijkt Yates nu de grootste uitdager te zijn van het Jumbo-Visma-blok.

Voorkeur voor Parijs-Nice

Zelf is Yates blij met zijn keuze voor Parijs-Nice. “Een van de redenen waarom ik hier wilde rijden in plaats van Tirreno-Adriatico, was vanwege de heuvelachtige tijdrit. De tijdrit in Tirreno-Adriatico was redelijk vlak, dus voor mij was het heel lastig om mijzelf te testen daar. Je rijdt je wattages en that’s it. Maar hier moet je echt een tempo vinden en de bochten juist inschatten”, legt hij uit.

“Persoonlijk voel ik me goed. Ik voel dat ik de juiste vorm te pakken heb, maar dat resulteert niet altijd in een goede grote ronde later in het jaar. Dat wordt dus afwachten.”