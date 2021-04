Simon Yates verkent Giro-bergrit: “Dat is misschien wel cruciaal”

Simon Yates begint over iets minder dan twee weken als een van de topfavorieten aan de Giro d’Italia. De Britse ronderenner laat in aanloop naar de Italiaanse ronde niets aan het toeval over. Yates besloot vlak na de Tour of the Alps een van de zwaarste Giro-ritten te verkennen.

Yates trok met drie ploeggenoten naar de Passo San Valentino en de beklimming van Sega di Ala, de twee absolute scherprechters van de zeventiende etappe van de Giro. De 28-jarige renner, afgelopen vrijdag nog glansrijk winnaar van de Tour of the Alps, was in een eerder stadium ook al in Italië om enkele cruciale etappes te verkennen.

Zware slotklim

Yates en zijn ploegmaats zagen af op de flanken van Sega di Ala, een beklimming van 11,4 kilometer aan meer dan 10%, met pieken tot 18%. Op de top van deze klim in de regio Trentino ligt de finishstreep van de zeventiende etappe. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat deze klim zo zwaar zou zijn. Er zijn een paar ontzettend steile passages”, aldus Yates.

“Je kunt zeker het verschil maken op deze beklimming. Het is ook zaak om de klim van San Valentino niet lichtzinnig op te vatten. Het is ontzettend fijn om het parcours zelf te zien. Dat kan weleens cruciaal zijn voor de uitkomst in de komende Giro”, zo citeert Cyclingnews. Yates zal begin volgende week nog naar Montalcino afzakken om de beruchte graveletappe te rijden.