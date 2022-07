Simon Yates tevreden met zesde plaats: “Probeerde Remco te volgen, maar moest mijn eigen ritme kiezen”

Toen Remco Evenepoel vanmiddag zien aanval inzette in de Clásica San Sebastián, die de Belg uiteindelijk zou winnen, bleef Simon Yates het langst bij hem. De Brit moest op een gegeven moment echter passen en zou uiteindelijk zesde worden. Na afloop was Yates niet ontevreden.

“Ik denk dat dit het beste resultaat is dat ik in de Clásica San Sebastián behaald heb”, zegt Yates na afloop op de sociale media van zijn ploeg BikeExchange-Jayco. Zijn herinnering liet hem niet in de steek: zijn beste prestatie tot nog toe was een zevende plek, in 2016. “En het is ook de beste uitslag die ik in lange tijd heb gehad in een klassieker. Ik ben dus behoorlijk blij met hoe het ging.”

Op de vreselijk steile Erlaitz viel Evenepoel aan. Nadat Yates even in zijn wiel bleef, haakte hij uiteindelijk af. “Ik probeerde Remco op de klim te volgen. Ik voelde me daar ook goed, maar ik wist dat ik die inspanning niet tot de finish zou kunnen volhouden. Daarom moest ik mijn eigen ritme kiezen. Vanaf daar probeerde ik het gewoon zo goed als mogelijk te doen.”