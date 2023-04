Simon Yates strijdt namens Jayco AlUla tegen broer Adam in Ronde van Romandië

Simon Yates voert Jayco AlUla aan in de Ronde van Romandië (25-30 april). De 30-jarige Brit is een van de topfavorieten voor de eindzege in de Zwitserse rittenkoers. Om de wedstrijd te winnen, zal hij echter wel zijn tweelingbroer Adam Yates (UAE Emirates) moeten verslaan.

“Dit wordt mijn derde Ronde van Romandië”, vertelt Simon Yates op de ploegsite van Jayco AlUla. “De laatste keer dat ik hier koerste, was in 2017. Het is dus alweer even geleden dat ik hier was. Ik ben blij om terug te zijn in deze wedstrijd die me behoorlijk goed ligt. Ik eindigde als zesde in 2015 en werd tweede bij mijn laatste deelname.”

Yates krijgt deze week de steun van Matteo Sobrero, Lawson Craddock, Chris Harper, Christopher Juul-Jensen, Filippo Zana en Eddie Dunbar. “Ik heb een sterke ploeg om me heen”, aldus de kopman. “Het doel is om voor een goed klassement te vechten. We hebben de laatste weken goed gewerkt en dit wordt een volgende belangrijke stap in mijn voorbereiding. Het zal een goede test zijn voor mijn conditie, ook al moest ik na de Ronde van het Baskenland even rustig aandoen vanwege ziekte.”

“Het niveau zal zoals altijd hoog zijn in Romandië”, spreekt Yates zijn verwachting uit. “Mijn broer rijdt ook, dus dat gaat leuk worden. We gaan alles doen wat mogelijk is om een goed resultaat te behalen voor Jayco AlUla.”

