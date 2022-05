Simon Yates over knieblessure: “Niet 100 procent, maar het gaat elke dag beter”

Simon Yates heeft nog altijd last van de knieblessure die hij opliep bij een val in de vierde etappe van de Giro d’Italia. Wel gaat het sindsdien elke dag beter en de kwetsuur belemmert hem niet in de koers. Ook is de kopman van BikeExchange-Jayco, vijfde in het klassement, optimistisch over de volgende rit naar Blockhaus.

Yates ging dinsdag, in de vierde etappe van de Giro, onderuit en meldde zich meerdere keren bij de koersdokter. “Er was een valpartij voor mij. Ik kon stoppen maar iemand plofte van achteren op mij. Ze weten niet hoe ze hun remmen moeten gebruiken”, vertelt de Britse klassementsrenner op de website van Cyclingnews. “Ik weet niet wie het was, maar ik raakte de stoeprand met mijn knie en dat zorgde voor de schade. Het is nog geen 100 procent, maar het gaat elke dag beter en het belemmert me niet.”

In de strijd om het algemeen klassement is sinds de individuele tijdrit op de tweede dag nog niet veel gebeurd. In de lastige etappes naar de Etna, Potenza en Napels kwamen de favorieten voor de eindzege met elkaar over de streep. Mogelijk wordt dat anders als het peloton zondag op de Blockhaus aankomt. “Ik verwacht een grote krachtmeting op de Blockhaus, de eerste ontploffing van de wedstrijd. Ik bevind me in een goede positie en ben niet degene die moet aanvallen, dat moeten de andere klassementsrenners doen.”

Over zijn ploeg is Yates te spreken. Na acht etappes is zijn team nog compleet. “De ploeg is echt in goede vorm. Ik denk dat het een van de beste ploegen is die we ooit hebben samengesteld. Een paar van de grote jongens zijn op het einde rechtop gaan zitten om wat energie te sparen, maar ik heb altijd jongens bij me gehad in de finales, dus we zijn allemaal in orde.”