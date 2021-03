Simon Yates na tweede plek in Tirreno-Adriatico: “Ik heb te lang gewacht”

Tadej Pogačar was de grote winnaar na de bergetappe richting skioord Prati di Tivo, maar het had niet veel gescheeld of Simon Yates was er met de ritzege vandoor gegaan. De Brit kwam in de laatste honderden meters nog gevaarlijk dichtbij, maar Pogačar remonteren bleek net iets te hoog gegrepen.

Yates, die vorig jaar nog de beste was in de Italiaanse rittenkoers, was na afloop vooral kritisch op zijn eigen optreden. “Ik probeerde het spelletje mee te spelen in de finale. Andere klassementsrenners moesten gaatjes dichtrijden, dat was althans het plan. Dat was echter een verkeerde tactiek, ik heb gewoon te lang gewacht met reageren.”

Pogačar, die op meer dan vijf kilometer van de top besloot om nogmaals aan de boom te schudden, wist op een gegeven moment meer dan twintig seconden uit te lopen op de groep der favorieten. Yates probeerde nog wel het gat te dichten, kwam gevaarlijk opzetten, maar aan de streep was het verschil nog zes seconden in het voordeel van de Sloveen.

Goede gevoel

“Ik probeerde het nog wel in de finale, maar hij was al lang weg”, aldus Yates. “Ik slaagde er niet meer in om nog echt in te lopen na mijn eerste demarrage. Een ritzege bleek te hoog gegrepen, maar ik ben blij met het goede gevoel. Ik doe niet meer mee voor het klassement, maar dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen.” Yates staat nu vijftiende in de stand, op net geen twee minuten van nieuwe leider Pogačar.