Simon Yates na goede tijdrit: “Niet blij met waar ik nu sta in klassement”

Simon Yates kende enkele moeilijke momenten in de Alpen, maar de rustdag heeft de Brit duidelijk goed gedaan. De klassementskopman van Jayco AlUla werd vandaag namelijk keurig vijfde in de tijdrit naar Combloux. “‘Ik voelde me oké. Ik had vandaag geen slechte dag”, keek Yates met Eurosport terug op zijn tijdrit.

Yates presteerde in het verleden al vaker goed tegen de klok en dus komt zijn vijfde plek niet uit de lucht vallen. De 30-jarige renner moest aan de streep alleen wel bijna drie minuten toegeven op een buitenaardse Jonas Vingegaard. “In de finale blies ik mezelf een beetje op. Ik voelde me wel oké. Ik had geen slechte dag.”

In het algemeen klassement staat de renner van Jayco AlUla nog altijd achtste, op net geen veertien minuten van geletruidrager Vingegaard. Wat zit er de komende dagen nog in het vat voor de klimmer? “Ik heb geen idee, ik ben in elk geval niet blij met mijn huidige positie in het klassement. Het niveau is alleen heel erg hoog. Ik zal de komende dagen nog wel iets proberen.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 17 over Col de la Loze naar Courchevel – Gaat Pogacar knock-out?

“Met name Jumbo-Visma zal beslissen wie er weg mag rijden, en of een vlucht een vrijgeleide krijgt. Jumbo-Visma en UAE Emirates zijn momenteel de beste ploegen.” Yates zal morgen ongetwijfeld iets willen proberen in de koninginnenrit naar de Col de la Loze.