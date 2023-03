Simon Yates mikt op podiumplaats in Ronde van het Baskenland

Daags na de Ronde van Vlaanderen gaat de Ronde van het Baskenland van start. Voor Simon Yates een kans om zich opnieuw te meten met Jonas Vingegaard en David Gaudu, die hij dit seizoen allebei al trof in Parijs-Nice. Toen werd Yates vierde. In het Baskenland mikt de Brit van Jayco AlUla op een podiumplaats.

“Ik kijk uit naar mijn terugkeer in het Baskenland”, vertelt Yates op de ploegsite. “Het is een regio waar ik graag in koers. Het is altijd heel lastig op een meedogenloos terrein, in onverwachte weersomstandigheden en met veel steile, korte en punchy beklimmingen. Er wordt altijd heel agressief gekoerst en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Yates werd dus vierde in Parijs-Nice. “Mijn vorm is aan het groeien. Ik voel mij goed na mijn herstel en harde trainingen sinds Parijs-Nice. We hebben een solide ploeg en ik kijk ernaar uit om te koersen met Eddie Dunbar, die terugkeert na een blessure”, zegt hij. “De ronde is iets anders zonder tijdrit, maar toch veel hetzelfde.”

Ploegleider Matthew White durft ook ambities uit te spreken voor de ploeg. “Het doel is om Simon op de best mogelijke manier te ondersteunen en hem zo in staat te stellen om een rit te winnen en op het eindpodium te staan”, aldus White. “De wedstrijd past bij zijn kwaliteiten en we hebben een sterke ploeg om hem heem.”

