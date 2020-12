Simon Yates maakt zich op voor strijd met broer Adam: “Een opwindende uitdaging”

Simon en Adam Yates: ze leken onafscheidelijk, maar in 2021 koersen de Britse broers toch echt voor verschillende teams. Simon zal ook in 2021 het tenue dragen van Mitchelton-Scott, Adam heeft gekozen voor een nieuw avontuur bij INEOS Grenadiers. “Het zal heel erg interessant worden”, aldus Simon in gesprek met Tuttobiciweb.

De grote vraag is of we ons mogen opmaken voor een Britse broedertwist. Simon Yates: “Het zal heel erg interessant worden, na al die jaren samen bij Mitchelton-Scott. Het is alleen niet de eerste keer dat we als rivalen koersen, want dat deden we ook al voor ons profavontuur. Ik zie het als een opwindende uitdaging, aangezien we vergelijkbare renners zijn.”

“Ik weet niet welke wedstrijden hij volgend jaar zal betwisten”, aldus Simon. “Misschien komen we elkaar niet vaak tegen, maar het kan ook zijn dat we het hele seizoen duels zullen uitvechten. We gaan het zien.” De winnaar van de Vuelta a España 2018 zal eerst nog met de ploegleiding van Mitchelton-Scott een definitief programma moeten uitstippelen.

Programma

“We hebben al een aantal ideeën, maar we hebben nog geen kalender opgesteld. Ik wacht nog op de presentatie van meerdere wedstrijden. We kennen het Tourparcours al, maar ik wil ook nog wachten op de bekendmaking van met name de Giro d’Italia. Ik wil eerst alles in kaart brengen, om vervolgens een beslissing te nemen.”

Een ding is zeker: Simon Yates hoopt komende zomer deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. “Ik ben echt gepassioneerd door de Spelen. Het is een groot doel en ook de reden waarom ik nog geen definitief programma voor 2021 kan ontvouwen. Er zijn maar vier plekken vacant voor Tokio, maar ik hoop er bij te zijn.”