Simon Yates klimt in klassement na tweede plaats: “Ik wilde er echt voor gaan”

Met een knappe tweede plaats in Courchevel heeft Simon Yates zich opgewerkt naar de vijfde plaats in het algemeen klassement van de Tour de France. De kopman van Jayco AlUla schoof mee in de vlucht van de dag, maar was niet opgewassen tegen Felix Gall in de strijd om de ritzege. “Het is jammer dat ik niet kon winnen, maar zo loopt het nu eenmaal”, aldus de Brit.

“We wilden er echt voor gaan en de ritzege pakken”, zegt Yates na afloop. “De hele ploeg was fantastisch. Lawson Craddock reed de hele dag op kop in de vlucht en daarna gooide Chris Harper het tempo omhoog voor mij in de finale. Echt chapeau voor hun.”

Met een voorsprong van 2.30 minuut begonnen Yates en co aan de loodzware Col de la Loze. Hij wist niet of dat genoeg was om de favorieten voor te blijven. “Je weet nooit hoe snel die gaten van achteren kunnen komen, dus dat zat altijd in mijn achterhoofd. En dat was ook zo bij de andere koplopers. Maar Harper deed fantastisch werk toen ze achter ons ook versnelden”, legt Yates uit.

“Ik kende de Col de la Loze niet en weet ook niet of ik iets anders had gedaan, maar ik was erg waakzaam voor de hoogte, dus probeerde is een eigen tempo te kiezen en dat vast te houden. Dat ging goed, maar chapeau aan Felix Gall. Hij reed geweldig en zelf ben ik ook blij met mijn prestatie”, aldus Yates, die drie plaatsen klom en nu vijfde is in het klassement op 12.19 minuut van gele trui Jonas Vingegaard.

Lees ook: Tour 2023: Vingegaard ruikt eindzege na ineenstorting Pogacar op Col de la Loze, ritzege voor Gall