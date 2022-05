Simon Yates: “Ik was gekomen om de Giro te winnen, dit maakt niet alles goed”

Simon Yates was vanmiddag de winnaar van misschien wel de spectaculairste etappe tot dusver in de Giro d’Italia. Maar wie had verwacht na afloop een uitzinnige Simon Yates te zien, kwam bedrogen uit. “Ik had er al vijf en dit is mijn zesde ritzege in de Giro. Dit is gewoon een ritzege erbij”, aldus een droge Yates in het flashinterview.

Yates kreeg de vraag of dit nu de teleurstelling van zijn tijdsverlies op de Blockhaus goedmaakt. “Niet echt, hoor. Ik ben gekomen om de Giro te winnen, en dat is simpelweg niet gelukt.”

De Brit van BikeExchange-Jayco, die ook al de tijdrit op dag twee van de Giro won, moet nu noodgedwongen op ritzeges mikken. “Mijn plan vandaag was om in de vlucht te zitten. Ik heb het een paar keer geprobeerd en zat een paar keer mee. Maar ofwel was het groepje te groot, ofwel mocht ik niet mee van het peloton. Daarna heb ik mijn tactiek aangepast, en geprobeerd om via het peloton voor de ritzege te gaan. Ik zag dat BORA-hansgrohe er een zware koers van wilde maken, en dat was voor mij ideaal.”

Yates ziet later deze Giro nog meer kansen. “Normaal wel, ik hoop alleszins dat de benen zo goed blijven. Het was een enorm zware dag, met aan het einde ook heel grote verschillen. Op deze manier wordt het nog een zware week, zeker met de hitte.”