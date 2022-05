Simon Yates: “Ik verwacht een agressieve koers, zelf voorzichtig met krachten zijn”

Simon Yates gaat vandaag als tweede in het algemeen klassement van start in de Ronde van Italië. De Brit heeft die goede positie te danken aan zijn overwinning in de tijdrit, op dag twee van de Giro d’Italie. “Belangrijk om niet op elke aanval te reageren”, vertelde hij over de rit naar de Etna.

‘We zijn nog maar aan het begin van de Giro. De verschillen zijn op dit moment dan ook echt nog maar minimaal”, zei hij op de rustdag bij VeloNews. “Wat ik vandaag verwacht? Een erg agressieve koers, zeker omdat het de eerste keer is deze Giro dat we echt gaan klimmen.”‘

De Brit waarschuwt ook voor een aantal andere zaken die effect kunnen hebben op de koers vandaag. “De weersomstandigheden, de verplaatsing vanuit Hongarije en de rustdag kunnen ook echt een invloed hebben op de prestaties. Het zal dan ook noodzakelijk zijn om niet te happig te zijn als er een klassementsman aanvalt. Ik zal voorzichtig met mijn krachten omgaan.’

“De Etna is een uitdagende beklimming, waarbij het eerste deel heel gelijkmatig verloopt. Het middelste gedeelte is het zwaarste.” Yates heeft niks aan het toeval overgelaten, de 29-jarige renner verkende de Etna namelijk met ploegmaat Lucas Hamilton. “Het is altijd nuttig om even te verkennen en je herinneringen op te frissen”, doelde hij op zijn eerder beklimmingen van de Etna.