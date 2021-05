Simon Yates: “Ik kom zeker nog eens terug om de Giro proberen te winnen”

Voor de tweede keer in zijn carrière eindigde Simon Yates op het podium van een grote ronde. Na de door hem gewonnen Vuelta a España van 2018, sleepte hij in de afgelopen Giro d’Italia de derde plaats in de wacht. In het eindklassement moest hij enkel rozetruidrager Egan Bernal en Damiano Caruso voor zich dulden. “Mijn ritzege was zonder meer het hoogtepunt.”

“Bernal en Caruso hebben laten zien dat ze beter waren, dit was het maximaal haalbare. Dus natuurlijk ben ik hier heel blij mee”, zei Yates over zijn podiumplaats op de persconferentie na de afsluitende tijdrit. “Het is niet eenvoudig om een grote ronde te winnen en ik kan alleen maar trots zijn op wat ik heb gedaan.”

“Mijn ritzege was zonder meer het hoogtepunt”, kijkt de Brit terug op drie weken fietsen door Italië. “Daar heb ik echt van genoten. De ploeg heeft die etappe ook heel veel werk verzet, het was heel mooi om dat succes met hen te kunnen delen. Mijn minste dag was de zestiende rit, met de regen en de sneeuw.” Daarin verloor Yates meer dan tweeënhalve minuut op Bernal. “Je kunt niet drie weken goed zijn. Ik denk niet dat iemand dat kan.”

“Ik heb genoten van de Giro en ik heb het maximale uit mezelf gehaald”, concludeert de 28-jarige troef van Team BikeExchange. “Ik ben zeer tevreden met het podium, maar natuurlijk wil je het altijd beter doen. Ik kom zeker nog eens terug om de Giro proberen te winnen, maar we gaan eerst van dit succes genieten.”

Na een korte rustperiode bereidt Yates zich waarschijnlijk via de Ronde van Frankrijk voor op de Olympische Spelen, zo meldt Cyclingnews naar aanleiding van een gesprek met ploegleider Matt White. “Hij gaat eerst op vakantie, daarna gaan we zien hoe hij uit de Giro is gekomen”, zegt hij. “De olympische wegwedstrijd is een groot doel voor Simon en het is zeer waarschijnlijk dat je hem tijdens de Tour weer in actie gaat zien.” In La Grande Boucle zal Yates jagen op etappeoverwinningen.

foto: Cor Vos