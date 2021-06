Simon Yates: “Ik heb absoluut geen klassementsambities in de Tour”

Simon Yates werd onlangs derde in de Giro d’Italia, maar zal in de Tour de France geen goed klassement najagen. De Brit wil namelijk ook nog fris aan de start staan van de Olympische wegwedstrijd in Tokio. Strijden voor etappezeges, dat hoopt de klimmer van Team BikeExchange straks te doen in de bergen.

Yates was tijdens een persconferentie duidelijk over zijn eigen ambities. “Ik heb absoluut geen klassementsambities, ik ga alleen maar voor etappezeges. Het is moeilijk om zowel in de Giro als de Tour voor een klassement te gaan. Het vergt veel van je op mentaal vlak, dat is geen geheim. Als ik ook in de Tour voor een klassement ga, ben ik niet in staat om te presteren in Tokio. En dat laatste zit juist in mijn hoofd.”

Mont Ventoux

“Het is beter om af en toe vol te gaan voor een etappezege, om dan weer een semi-rustdag in te plannen. Dat is ook een betere voorbereiding op een eendagswedstrijd als de Olympische Spelen.” Het is nu aan zijn jongere ploegmaat Lucas Hamilton om een goed klassement te rijden in de Tour. “Lucas heeft zichzelf bewezen als een constante renner en we zullen hem ondersteunen”, aldus Yates.

Zelf hoopt Yates vanaf de tweede week te schitteren in de Alpen en Pyreneeën. Ook kijkt de Brit uit naar de dubbele beklimming van de Mont Ventoux. “Ik ben nog nooit de volledige Mont Ventoux in wedstrijdverband opgereden. Het zou fantastisch zijn om de etappe over de Ventoux te winnen, maar er zijn nog kansen. Ik denk bijvoorbeeld aan de rit naar Andorra, niet ver van waar ik woon.”