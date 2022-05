Simon Yates had tijdritwinst niet aan zien komen: “Een beetje onverwacht”

Simon Yates won vandaag de tweede etappe in de Ronde van Italië. De Brit was de beste tijdens een individuele tijdrit door het centrum van Boedapest, en werd daar zelf ook door verrast. “Dit is een beetje onverwacht”, zei Yates in het flashinterview na afloop.

“Maar ik neem het zoals het komt”, vervolgde de renner van BikeExchange-Jayco. “Ik heb het beste van mezelf laten zien. Ik ben natuurlijk heel blij. Ik probeerde gewoon zo snel mogelijk te gaan. Ik moet de partners van de ploeg bedanken, die veel moeite hebben gestoken in onze uitrusting dit jaar. Dat betaalt zich uit.”

“Ik was nooit helemaal zeker. Van der Poel kwam in de buurt, maar je hebt natuurlijk altijd dat geloof dat je gaat winnen. Uiteindelijk lukte het”, aldus Yates, die met zijn tijdritwinst ook een goede zaak deed voor het algemeen klassement. “Vandaag was een inspanning van twaalf minuten, we hebben nog veeleisende etappes voor ons. Maar natuurlijk zullen we dit vieren. Het is nog maar voor de tweede keer in mijn carrière dat ik een tijdrit win, en mijn eerste in een grote ronde, dus we zullen van vandaag genieten. Maar we moeten naar het grotere plaatje kijken.”