Simon Yates: “Giro rijden was de bedoeling, maar nu sta ik voor alles open” vrijdag 8 mei 2020 om 15:18

Simon Yates had het allemaal netjes uitgestippeld. De voormalige Vuelta-winnaar zou dit jaar de Giro d’Italia rijden, voor hem de beste voorbereiding op de Olympische Spelen. Nu alles is omgegooid, kan hij zijn doelen veranderen. “Ik sta voor alles open, maar er is nog niets beslist.”

Eerder deze week vertelde Matthew White, teammanager bij Mitchelton-Scott, dat alle teams hun sterkste renners zouden opstellen voor de Ronde van Frankrijk. Wellicht een indicatie dat beide broers Yates de Tour de France zouden betwisten, om daarna de Vuelta te rijden.

Maar Simon Yates ontkent in een Zoom-conference met diverse media dat er al iets is beslist. “Het hangt allemaal nog in de lucht. Ik heb de discussie met White en de rest van het team nog niet gevoerd. Wat ik wel weet, is dat het een intense en stressvolle periode wordt met veel wedstrijden op korte tijd.”

Yates is overigens, net als zijn broer, einde contract bij Mitchelton-Scott. Voor contractonderhandelingen of gesprekken over verbeterde voorwaarden is door de pandemie momenteel echter nog geen ruimte. De 27-jarige Brit ligt er niet onmiddellijk wakker van. “Het is altijd leuk om snel zekerheid te hebben, maar door de op komst zijnde bezuinigingen maakt iedereen hetzelfde mee. Dit zijn nu eenmaal ongekende tijden.”