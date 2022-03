Simon Yates en Pieter Serry stappen ziek uit Ronde van Catalonië

De regen aan opgaves in de Ronde van Catalonië houdt voorlopig nog niet op. Donderdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat onder meer Simon Yates en Pieter Serry er de brui aan geven. De Brit van BikeExchange-Jayco was al ziek en de Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl is afgelopen avond ziek geworden.

BikeExchange-Jayco moest woensdag al afscheid nemen van kopman Michael Matthews en nu is ook Yates afgestapt. “Simon begon aan deze ronde terwijl hij nog herstellende was van een milde ziekte, wat geen corona was”, liet de ploegleiding weten. “Die ziekte had hij na Parijs-Nice opgelopen. Maar vandaag (woensdag, red.) voelde hij zich niet helemaal lekker op de fiets.”

Pieter Serry heeft zelf gereageerd op zijn opgave. “Het is jammer dat ik niet meer kan starten in de Ronde van Catalonië. Ik ben gisteravond ziek geworden. Nu neem ik tijd om te herstellen en om mij te focussen op de andere doelen”, aldus de coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl.

Israel-Premier Tech meldt bovendien de opgave van Corbin Strong vanwege een verkoudheid. Om diezelfde reden gaat ook Cesare Benedetti van BORA-hansgrohe niet meer van start in de vierde etappe.

#VoltaCatalunya101

After feeling unwell on yesterday’s stage, @SimonYatess will not start today’s stage 4 of the @VoltaCatalunya.

Get well soon, Simon.

— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) March 24, 2022