Simon Yates en Haig komen op achterstand binnen in Burgos dinsdag 28 juli 2020

Hoewel het door de coronabreak lastig inschatten was hoe de renners ervoor stonden, werden Simon Yates en Jack Haig op voorhand tot de kanshebbers gerekend in de Ronde van Burgos. Maar na de eerste etappe staan de Mitchelton-renners op ruim drie minuten achterstand.

Yates en Haig waren in de rit naar Alto del Castillo betrokken bij valpartijen. Beide renners konden hun weg vervolgen, maar zagen kort daarna het peloton in stukken uiteengeslagen worden toen het op de kant werd gezet. Uiteindelijk kwam het duo in het bijzijn van Lucas Hamilton op 3:12 minuten van winnaar Felix Großschartner over de streep.

Er waren nogal wat valpartijtjes vandaag, constateerde ploegleider Matthew White. “De wedstrijd brak doordat de valpartijen en de waaiervorming vrijwel tegelijkertijd gebeurde. Er zijn ongetwijfeld klassementsrenners die tijd hebben verloren, dus het is voor ons goed dat Esteban Chaves voorin eindigde, op tien tellen van de winnaar.”

Daarom ligt Mitchelton-Scott nog gewoon op schema, zegt White. “We hebben vooraf gezegd dat we onze leiders zouden steunen, dus nu wisselen we het klassement naar Esteban en de jacht op dagsuccessen naar Simon.”