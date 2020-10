Simon Yates doet goede zaken: “Het was erg verraderlijk” zaterdag 3 oktober 2020 om 17:00

Simon Yates besloot zaterdag de openingstijdrit in de Giro d’Italia op de 17e plaats. De Brit verloor 49 seconden op winnaar Filippo Ganna en 27 seconden op Geraint Thomas, maar moest ook concluderen meer dan een halve minuut te hebben gewonnen op Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali.

“Het was niet echt een parcours op mijn maat”, doet de Brit zijn verhaal. “Ik heb geprobeerd om te doen wat ik kon doen. Het was erg verraderlijk met veel wind. Dat was de uitdaging vandaag. De wind in combinatie met hoeveel kracht je dan nog kan produceren.”

Volgens Yates kon op de stukken waar de wind het felst waaide het meeste verschil worden gemaakt. “Tussen de gebouwen werd je gelanceerd door enkele windvlagen. Daar werd het verschil gemaakt tussen de renners. Als je je op dit stuk comfortabel kon maken, kon je veel tijd winnen.”

Yates kon dat blijkbaar. Na dit stuk, dat vlak voor het tweede tussenpunt lag, had de Brit al een voorsprong van meer dan dertig seconden op bijna alle concurrenten behalve Joao Almeida en Geraint Thomas.