Simon Yates denkt Vuelta weer te kunnen winnen: “Zie geen reden waarom niet”

Simon Yates start vrijdag als kopman van BikeExchange-Jayco aan de Vuelta a España. Kan de Britse klimmer, net als in 2018, het algemeen klassement winnen? “Ik zie geen reden waarom ik het niet weer zou kunnen”, tekent VeloNews op uit de mond van Yates.

“Natuurlijk is het nooit gemakkelijk, dus we moeten zien hoe het allemaal gaat”, voegt de 30-jarige renner van BikeExchange-Jayco daaraan toe. Het is in eerste instantie vooral zaak het eerste deel van de Vuelta, met de start in Nederland, goed en “zonder valpartijen” door te komen, legt Yates uit. Hij kijkt alvast uit naar het koersen in Spanje zelf. “Als we eenmaal in Spanje zijn, is het een typische Vuelta. Het is elke dag zwaar, en er is elke dag iets waar je je bewust van moet zijn en waar je ‘aan’ voor moet staan. Er is geen enkel moment van rust in de Vuelta.”

“Ik hou van die koersstijl. De Vuelta is niet zoals de andere grote ronden waar je maar wat trapt en de hele dag niets doet. Het is dan moeilijk om mentaal gefocust te blijven. In de Vuelta koers je echt elke dag, ik geniet daarvan. Het zorgt voor agressieve wedstrijden. Dat is La Vuelta.”

Tour was geen optie

Yates startte eerder dit jaar in de Giro d’Italia, maar moest na een goed begin en twee etappezeges opgeven vanwege de gevolgen van een val. Hij had last van zijn knie. “Ik ben lang uit de roulatie geweest vanwege mijn blessure, bijna een volledige maand zonder fiets. Ik was totaal niet in staat geweest om een goede Tour de France te doen, dus we zijn al snel gaan kijken naar een goede opbouw richting de Vuelta.”

Evenepoel

Zijn rentree eind juli, in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, was veelbelovend. Yates won deze eendaagse. Daarna schreef hij ook de Vuelta a Castilla y Leon op zijn naam na een solozege in de tweede etappe. In de Clásica San Sebastián kreeg hij echter klop van Remco Evenepoel, die hem op veertig kilometer van de streep loste. Yates ziet de Belg dan ook als een van zijn concurrenten in de Ronde van Spanje.

“Als je kijkt naar zijn demonstratie in San Sebastián, zou het stom zijn om geen rekening met hem te houden. Natuurlijk is hij nog steeds heel jong. Ik denk dat iedereen nog steeds zegt “drie weken, drie weken”, maar op een zeker moment in de toekomst zal hij een van de renners voor de grote rondes van drie weken zijn. Misschien is dat dit jaar nog niet het geval, maar op een zeker moment gaat het gebeuren. Dus we gaan zien of het nu al zover is.”

Wat de rest van de concurrentie betreft, verwacht Yates “de bekende namen”. “Veel jongens komen uit de Giro. Ik heb niet veel op de andere wedstrijden gelet in Spanje van een paar weken geleden. We zullen zien, ik weet het niet echt.”