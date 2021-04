Simon Yates debuteert in Tour of the Alps: “Opstap naar de Giro”

Team BikeExchange en Simon Yates willen in de Tour of the Alps de volgende stap zetten in hun opbouw naar de Giro d’Italia. De winnaar van de Vuelta van 2018 wordt omringd door een groep klimmers en helpers voor de vijfdaagse ronde.

Voor Yates wordt het zijn eerste deelname in de Tour of the Alps. “Het is een interessante koers. Op televisie heb ik de wedstrijd vaak gezien en ik wilde er altijd al eens naartoe. Na de Ronde van Catalonië en de trainingsstage in Andorra is de Tour of the Alps een opstap naar de Giro d’Italia, mijn hoofddoel van het seizoen. Zoals altijd is het een zware ronde met veel bergetappes. Dit jaar zijn de etappes korter en dat maakt de koers nog intenser.”

Team BikeExchange deed nog niet eerder mee aan de Alpenronde. “We kijken ernaar uit om te koersen in een van de mooiste delen van de wereld”, laat ploegleider Matthew White weten. De ploeg gebruikt de ronde als een generale repetitie voor de Giro en het grootste deel van de Giro-ploeg is present. We gaan tegen een van de sterkste pelotons van het seizoen koersen en we zullen zien waar we staan ten opzichte van de concurrentie.”

De Tour of the Alps staat voor 19-23 april op de kalender.

Team BikeExchange voor de Tour of the Alps 2021

Kevin Colleoni

Tanel Kangert

Cameron Meyer

Mikel Nieve

Nick Schultz

Callum Scotson

Simon Yates